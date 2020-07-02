Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА за просчеты в работе кадров

Президент Владимир Зеленский 1 июля объявил выговор председателю Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности председателя Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Соответствующий документ №261/2020 от 1 июля обнародован на сайте Главы государства.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - говорится в документе.

Напомним, 11 марта Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.