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Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА за просчеты в работе кадров

Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА за просчеты в работе кадров
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Президент Владимир Зеленский 1 июля объявил выговор председателю Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности председателя Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Соответствующий документ №261/2020 от 1 июля обнародован на сайте Главы государства.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - говорится в документе.

Напомним, 11 марта Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

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Президент, Владимир Зеленский, Сумская ОГА.

Автор:

Телеграф
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