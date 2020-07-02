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Конгресс США обратился с письмом к Зеленскому

Конгресс США обратился с письмом к Зеленскому
23:18 Чт, 2 Июль 2020 Телеграф Укринформ
Конгресс США выражает поддержку усилиям Украины по укреплению ее энергетической безопасности.

Высокопоставленные члены Конгресса США обратились с письмом к Владимиру Зеленскому, в котором призвали усилить энергетическую безопасность Украины путем интенсивного развития возобновляемой энергетики.

Копию письма предоставили в Американско-украинском деловом совете (USUBC).

"Пишем вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку усилиям Украины по укреплению ее энергетической безопасности, в том числе путем развития возобновляемой энергетики. Мы призываем ваше правительство участвовать в переговорах с ключевыми участниками отрасли, чтобы гарантировать постоянные иностранные инвестиции, а также рост в этом стратегическом секторе", - отмечается в письме.

При этом американские законодатели напомнили, что в энергетическую отрасль Украины уже осуществлено много вливаний, в том числе более $2 млрд иностранных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии. Кроме того, американская компания GE Wind Energy поставляет ветрогенераторы на 275 МВт, а Европейский банк реконструкции и развития, в котором США являются ведущим акционером, предоставил и одобрил финансирование в размере $600 млн на проекты возобновляемой энергетики в Украине. К тому же Международная финансовая корпорация по развитию со своей стороны пообещала профинансировать $400 млн, а также страховать политические риски для проекта ветроэнергетики в Украине.

"Надеемся на сотрудничество с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ключевых отраслях энергетики, включая ветряную, солнечную, биотопливную, гидро- и геотермальную энергетику", - отмечается в письме.

В Конгрессе США положительно оценили привлечение Секретариата Энергетического сообщества к процессу посредничества с украинскими субъектами с целью достижения консенсуса.

"Мы советуем вам продолжать этот консенсусный подход в переговорах с инвесторами как ветровой, так и солнечной энергетики, а также субъектами промышленности, в то время как вы стремитесь реструктурировать законодательство, что станет основой для соответствующих инвестиций", - подчеркивается в письме.

Отмечается, что это усилило бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в ее энергетический сектор, а также в другие секторы национальной экономики.

Письмо подписали сопредседатель Украинского Конгрессового кокуса конгрессвумен Марси Каптур, а также конгрессмен Майк Куигли.

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Конгресс США, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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