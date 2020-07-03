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Президент провел консультации с руководством НБУ

Президент провел консультации с руководством НБУ
Обновлено 00:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с руководством Нацбанка.

Президент Украины провел консультации с руководством Национального банка и участниками финансового рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.

Об этом сообщает сайт главы государства.

«В частности, состоялись встречи Президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений. Во встречах принимали участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместительница Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Президент в очередной раз подчеркнул приверженность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной состоятельности.

«Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», – отметил Зеленский.

Кроме того, указывается в сообщении, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Напоминаем, глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».

В четверг, 2 июля, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ. Соответствующий проект постановления поддержал Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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НБУ, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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