Арахамия рассказал, что хочет услышать Рада от претендента на пост главы Нацбанка

Давид Арахамия рассказал, как Верховная Рада будет "выбирать" главу НБУ.

Все фракции Верховной Рады пришли к согласию, что претендент на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Точно известно, что 3 июля, скорее всего, состоится внеочередное заседание, и парламент будет голосовать за удовлетворение заявления об отставке (главы Нацбанка Якова Смолия, - ред.)... Относительно новой персоны, которая может быть главой Нацбанка, существует понимание среди всех фракций - если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - пояснил Арахамия.

Напоминаем, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, добавив, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

В четверг, 2 июля, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия.