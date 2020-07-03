Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Арахамия рассказал, что хочет услышать Рада от претендента на пост главы Нацбанка

Арахамия рассказал, что хочет услышать Рада от претендента на пост главы Нацбанка
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Давид Арахамия рассказал, как Верховная Рада будет "выбирать" главу НБУ.

Все фракции Верховной Рады пришли к согласию, что претендент на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Точно известно, что 3 июля, скорее всего, состоится внеочередное заседание, и парламент будет голосовать за удовлетворение заявления об отставке (главы Нацбанка Якова Смолия, - ред.)... Относительно новой персоны, которая может быть главой Нацбанка, существует понимание среди всех фракций - если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - пояснил Арахамия.

Напоминаем, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, добавив, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

В четверг, 2 июля, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Рада, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
04 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
05 ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Прорыв в фэшн-индустрии: &quot;солнечная&quot; модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь