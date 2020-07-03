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Законопроект об игорном бизнесе: ВР планирует завершить рассмотрение

Законопроект об игорном бизнесе: ВР планирует завершить рассмотрение
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада планирует 3 июля завершить рассмотрение поправок к законопроекту №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и принять его во втором чтении. Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Традиционно в пятницу депутаты начнут пленарное заседание с часа вопросов к правительству. Так, парламентарии намерены заслушать отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о принятых правительством мерах по ликвидации последствий наводнения на Прикарпатье, а также о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19 и о практике решения кадровых вопросов, которые относятся к конституционным полномочиям парламента.

После этого Рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе. Рада начала рассмотрение поправок к нему 30 июня. Всего их было внесено свыше 3500 Данный документ, в частности, предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Законопроект также разрешает размещать залы с игровыми автоматами только в гостиницах, которые имеют три, четыре или пять звезд.

В то же время, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда других вопросов, в частности речь идет о законопроектах в области медицины, образования и экономики. Так, депутаты планируют рассмотреть законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Далее депутаты собираются включить в повестку дня сессии законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации процесса образования в области здравоохранения" (3671) и "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности" (3668).

На повторное первое чтение вынесен законопроект №3012-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)".

Во втором чтении Рада намерена принять законопроекты №1220 "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате"(относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)" и №1067-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности".

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Украина, Рада.

Автор:

Телеграф
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