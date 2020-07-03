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Кулеба: следствие действий РФ как страны-оккупанта, это отсутствие воды в Крыму

Кулеба: следствие действий РФ как страны-оккупанта, это отсутствие воды в Крыму
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Отсутствие воды в аннексированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе "на самом Деле: Крым" на телеканале "Дом".

"Позиция очень простая, она зафиксирована в международном праве, где есть четкое правило, что ситуацию на оккупированной территории контролирует и несет полную ответственность за нее государство-оккупант. Соответственно, отсутствие воды в Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность. И крымчане должны предъявлять эти претензии именно Российской Федерации", - сказал он.

По мнению министра, нельзя идти на какие-либо уступки в этом вопросе, если не происходит реальная деоккупация Крымского полуострова, а Украина не имеет достаточно гарантий того, что она успешно завершится, а не остановится на полпути.

"Пока не будет украинского флага в Симферополе и Севастополе, воды в Северо-Крымском канале не будет!" - подытожил министр.

Как сообщалось, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым. По его словам, вопрос возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу не стоит пока на повестке дня украинского правительства. Шмыгаль также подчеркнул, что водоснабжение Крыма "не является предметом какого-то торга", добавив, что вода не подается на полуостров и "физически не может туда подаваться".

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Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставку воды в Крым только после деоккупации полуострова.

В то же время, по мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента РФ Владимира Путина может стать поводом для расширения агрессии.

Подобное мнение выразил и экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его данным, во время учений "Кавказ-2020" Россия может объявить о "гуманитарном кризисе" в Крыму из-за нехватки воды, а затем захватить дамбу в Херсоне, чтобы вернуть воду на аннексированный полуостров, сказав, что у нее "не было выбора".

Проблемы с водой начались в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году, когда Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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Украина, Крым, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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