Шмыгаль и постпред ПРООН поговорили о эпидемии COVID-19 и последствиях наводнений

Денис Шмыгаль провел встречу с представителем Программы развития ООН в Украине Дафиной Герчевой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Дафиной Герчевой достижения Целей устойчивого развития, вызовы в преодолении эпидемии, вызванной COVID-19 и последствия природной катастрофы на Западе Украины.

Встреча состоялась в пятницу, 3 июля, сообщает Правительственный портал.

"Правительство в своей Программе отметило важность достижения Целей устойчивого развития, и мы последовательно, с учетом всех текущих вызовов, будем двигаться этим путем", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил постоянную поддержку ПРООН Украины и помощь в реагировании на ситуацию с COVID-19 в Луганской и Донецкой областях.

Отдельно глава правительства поблагодарил за такой разработанный ПРООН инструмент реагирования на COVID-19, как информационные дашборды.

"Мы действительно используем их в нашей работе. Более того, мы уже взяли их в пример и в других сферах такие дашборды очень быстро создаем и оперативно ими пользуемся", - отметил Премьер-министр.

Шмыгаль также отметил важность запланированной ПРООН помощи регионам Украины в разработке противопаводковых стратегий и стратегий реагирования на катастрофы и подчеркнул, что поддерживает увеличение помощи регионам для достижения Целей устойчивого развития.

Со своей стороны Дафина Герчева отметила, что в ПРООН считают важным сочетание правительством Целей устойчивого развития с европейской интеграцией и заинтересованы в увеличении количества проектов в Украине, направленных на укрепление демократического управления, защита окружающей среды, восстановления мира на пострадавших от конфликта территориях.