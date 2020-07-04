Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Шмыгаль и постпред ПРООН поговорили о эпидемии COVID-19 и последствиях наводнений

Шмыгаль и постпред ПРООН поговорили о эпидемии COVID-19 и последствиях наводнений
Обновлено 01:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль провел встречу с представителем Программы развития ООН в Украине Дафиной Герчевой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Дафиной Герчевой достижения Целей устойчивого развития, вызовы в преодолении эпидемии, вызванной COVID-19 и последствия природной катастрофы на Западе Украины.

Встреча состоялась в пятницу, 3 июля, сообщает Правительственный портал.

"Правительство в своей Программе отметило важность достижения Целей устойчивого развития, и мы последовательно, с учетом всех текущих вызовов, будем двигаться этим путем", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил постоянную поддержку ПРООН Украины и помощь в реагировании на ситуацию с COVID-19 в Луганской и Донецкой областях.

Отдельно глава правительства поблагодарил за такой разработанный ПРООН инструмент реагирования на COVID-19, как информационные дашборды.

"Мы действительно используем их в нашей работе. Более того, мы уже взяли их в пример и в других сферах такие дашборды очень быстро создаем и оперативно ими пользуемся", - отметил Премьер-министр.

Шмыгаль также отметил важность запланированной ПРООН помощи регионам Украины в разработке противопаводковых стратегий и стратегий реагирования на катастрофы и подчеркнул, что поддерживает увеличение помощи регионам для достижения Целей устойчивого развития.

Со своей стороны Дафина Герчева отметила, что в ПРООН считают важным сочетание правительством Целей устойчивого развития с европейской интеграцией и заинтересованы в увеличении количества проектов в Украине, направленных на укрепление демократического управления, защита окружающей среды, восстановления мира на пострадавших от конфликта территориях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПРООН, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агрессивный Hummer: тюнеры показали новую спецверсию внедорожника (Фото)
02 Изъятие военной техники: руководство ГБР и следователей, причастных к делу, отстранили
03 Праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева: Качура и Дубинский в лидерах
04 "Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя
05 Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь