В Кремле говорят о дате проведения "нормандского" саммита

Советники "нормандского" саммита в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне.

Участники переговоров политсоветников "нормандской четверки" обсуждали вопрос "нормандского" саммита на высшем уровне, однако о датах говорить пока рано, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты "нормандского" саммита на высшем уровне, но об этом пока говорить очень и очень рано", - сказал Козак журналистам в Берлине по итогам переговоров политсоветников "нормандской четверки".

"Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - указал представитель РФ.

Он пояснил, что это - "десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом".