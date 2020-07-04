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Саакашвили заявил о необходимости радикальной судебной реформы

Саакашвили заявил о необходимости радикальной судебной реформы
03:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Совет судей и судейское сообщество "глубоко возмущены заявлениями" Саакашвили.

Совет судей Украины возмутились заявлениями председателя исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили о необходимости радикальной судебной реформы. В ответ экс-президент Грузии назвал их элитными коррупционерами.

В Совете судей заявили, что согласны с президентом Зеленским, что в обществе существует запрос на справедливость, сообщило издание Громадське.

В то же время Совет судей и судейское сообщество в целом «глубоко возмущены заявлениями» Саакашвили.

«Заявление господина Саакашвили, "это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе" настораживает своей радикальностью и безапелляционностью», — говорится в заявлении.

Также судьи обиделись на Саакашвили за то, что он назвал судейскую ветвь власти «глубоко больной», в связи с чем она является главной виновницей отсутствия инвестиций в Украину.

Сам Саакашвили отреагировал на это заявление в Facebook. Он вспомнил, что в Грузии как президент добился увольнения 90% судей и не жалеет об этом.

В Украине судебная система давно оторвалась от реальной жизни, экономики и благосостояния граждан, считает Саакашвили.

«Судебная власть превратилась в элитную службу, которая обслуживает денежные потоки различных финансовых кланов. Она очень далекая от проблем простых украинцев и общественных интересов», — подчеркнул он.

Председатель исполкома Нацсовета реформ пояснил, что задача властей — упростить систему и удалить из нее коррупцию.

«И обратите внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты», — отметил Саакашвили.

 
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Судебная реформа, Михэила Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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