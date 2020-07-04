Милованов сообщил, почему не сможет сейчас возглавить НБУ

Тимофей Милованов сообщил, почему сейчас невозможно его назначение на место главы Нацбанка.

Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов до марта следующего года не сможет возглавить Нацбанк.

Об этом Милованов сказал во время перерыва эфира "Свобода слова" Савика Шустера.

"Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмин, который требует, чтобы такой человек, как я, после окончания срока полномочий министра подождал один год. То есть, разговор обо мне может быть только с марта следующего года", - пояснил он.

По его словам, он сейчас планирует подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура. А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране".

"Я смотрю политику, я бы хотел научиться больше в отраслях, которые я не понимаю, как работает экономика. Например, энергетика, инфраструктура. Я бы хотел поработать советником, например, большой компании или министерства, чтобы узнать больше", - сказал Милованов.

Напоминаем, председатель Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности, добавив, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия. 3 июля Верховная Рада уволила его с должности.