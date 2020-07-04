Нормандская встреча в Берлине: в России заявили, что прорыва в переговорах не произошло

В Берлине 11 часов продолжались переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата. В Киеве заявили о консолидированной позиции Украины, Германии и Франции. Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа.

В Берлине 3 июля прошла встреча советников "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).

Украинскую делегацию представляли вице-премьер Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Офиса президента Украины подвели итоги заседания, и отметили, что эти переговоры создали предпосылки для проведения очередного саммита в "нормандском формате" в Берлине.

Сообщается, что участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита, который состоялся в Париже в декабре прошлого года.

Украинская делегация отметила, что Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для максимум усилий для выполнения достигнутых договоренностей.

Российская сторона подчеркнула, что переговоры прошли конструктивно, но без особого прорыва.

Глава российской делегации Дмитрий Козак отметил, что "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".

Также, Козак сообщил, что говорить о новом "нормандском саммите" очень-очень рано, российская сторона берет паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

"Украине требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто", сказал российский представитель.

Напомним, последняя встреча в Нормандском формате прошла 9 декабря 2019 года. Тогда в Елисейском дворце за столом переговоров встретились Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

По результатам переговоров, приняли решение о разведении войск возле нескольких населенных пунктах на Донбассе и обмене пленными.

Нормандский формат или нормандская четверка - политические переговоры для урегулирования военного конфликта на Донбассе с участием Украины, РФ, Франции и Германии.