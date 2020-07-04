Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода

"Украина и Турция очень много делают вместе. Вчера провел успешные переговоры с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Это один из тех редких случаев в дипломатии, когда у нас не было ни одного проблемного вопроса, не было тем, по которым бы у нас не было общей позиции. Начиная от Крыма, который неизбежно будет деоккупирован - Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода, вернутся крымские татары, вернется Украина и полуостров будет процветать, и заканчивая темами торговли и обороны", - сказал Кулеба.
По его словам, основой всех взаимоотношений есть связи между людьми, которые перерастают в более глобальные вещи - связи между народами и крепкие отношения между государствами.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 июля находится с рабочим визитом в Анталии.
Вчера он встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры председательствовали на VIII заседании Совместной группы стратегического планирования.