Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода

Крым будет неизбежно деоккупирован, на полуострове снова воцарится свобода, туда вернутся Украина, крымские татары. Вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался вчера на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом на встрече с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина и Турция очень много делают вместе. Вчера провел успешные переговоры с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Это один из тех редких случаев в дипломатии, когда у нас не было ни одного проблемного вопроса, не было тем, по которым бы у нас не было общей позиции. Начиная от Крыма, который неизбежно будет деоккупирован - Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода, вернутся крымские татары, вернется Украина и полуостров будет процветать, и заканчивая темами торговли и обороны", - сказал Кулеба.

По его словам, основой всех взаимоотношений есть связи между людьми, которые перерастают в более глобальные вещи - связи между народами и крепкие отношения между государствами.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 июля находится с рабочим визитом в Анталии.

Вчера он встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры председательствовали на VIII заседании Совместной группы стратегического планирования.