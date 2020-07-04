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В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке

В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
23:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОП
У Зеленского прокомментировали заявление Лероса о том, что Ермака якобы не пустили на терминалы TIS.

Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк опроверг заявление народного депутата Украины Гео Лероса о том, что главу ОП Андрея Ермака якобы не пустили на территорию группы терминалов TIS во время президентского визита в Одесскую область.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook.  

"…На этот раз Лерос выдал очередную фейковую "теорию заговора" о том, что главу Офиса Президента … в Одессе не пустили на территорию группы терминалов TIS. Во время президентского визита. По причине личной войны между Андреем Ермаком и … Андреем Ставницером. Ага) Точно не пустили. Но только в том самом навязчивом состоянии самого Лероса…", - отметил он.

При этом Подоляк добавил: "Для записных и убойных фантазеров типа Лероса, прямой ответ Андрея Ставницера на мой не менее прямой вопрос: "как именно он столь жестоко не пускал главу офиса на территорию своих терминалов" - "О, точно. Лично вывел ковшевики и тракторы, чтобы его Мерседес не проехал".

При этом советник руководителя ОП обнародовал фото с терминала, на котором — Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель ОП Ермак, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и другие.

Как сообщалось, сегодня, 4 июня, Зеленский посетил Одессу с визитом, в программе которого – инспекция подготовки к подъему танкера Delfi, дорожных работ и ремонта моста через Хаджибейский, а также посещение города Южный, в частности терминала TIS, и другие мероприятия.

Сегодня народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который ранее обнародовал скандальные видеозаписи с участием брата главы ОП Дениса, на своей странице в Facebook написал, что главу ОП Андрея Ермака якобы не пустили на территорию терминалов TIS в Южном.

Напомним: Андрей Ставницер — украинский бизнесмен, владелец доли портовой компании "Трансинвестсервис", совладелец группы терминалов ТИС.

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ОП, Гео Лерос, Михаил Подоляк.

Автор:

Телеграф
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