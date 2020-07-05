Шмыгаль: Мы будем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне

Денис Шмыгал заявил, что началась эффективная работа и эффективная борьба с теневыми схемами.

Июньские поступления в госбюджет составили почти 113 миллиардов гривень.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят одну очень важную вещь: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил он.

Премьер процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

"Обещаю, это только начало. Мы будем и впредь уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне", - резюмировал Шмыгаль.