Разгон студентов на Майдане: еще двух экс-беркутовцев будут судить

Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут".

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного главному управлению МВД Украины в городе Киеве, подозреваемых в насильственном разгоне протестующих на Майдане Независимости в 2013 году. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований направлено в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного главному управлению МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "экс-беркутовцы" обвиняются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

"По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. При задержании они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем экс-правоохранители составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения", - отмечается в сообщении.

Напомним, по делу об избиении студентов 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости следователями ГБР завершено досудебное расследование в отношении бывшего милиционера полка милиции особого назначения "Беркут" и направлено в суд обвинительный акт, а также второму экс-беркутовцу - сообщено о подозрении.