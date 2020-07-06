Кулеба: Вопрос Крыма может заблокировать переговоры по Донбассу

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Крыма в "минском формате" может заблокировать переговоры по Донбассу. Он утверждает, что сейчас Украина "возродила активную тему Крыма в международных переговорах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от "минских переговоров" по Донбассу. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Крым.Реалии.

"Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма, это действительно, блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. И я вас уверяю, что мы на всех уровнях – и в МИД, и в Офисе Президента постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных", – сказал Кулеба.

"И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем к следующим шагам", – добавил министр.

27 февраля глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин представил "план деоккупации Донбасса и Крыма" – альтернативу Минским соглашениям, которая, по мнению депутатов "Голоса", должна помочь "добиться мира на украинских условиях".

В Министерстве иностранных дел Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса Президента.

На последней пресс-конференции в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.

Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.