Резников о следующем "нормандском саммите": Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна

"Встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж". Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу", - заявил Резников.
Он добавил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и абсолютно четко понимает, когда она затягивает время, а когда - пытается чего-то добиться.
Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.