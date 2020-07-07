Резников о следующем "нормандском саммите": Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться в Берлине уже в августе, но при условии выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж". Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу", - заявил Резников.

Он добавил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и абсолютно четко понимает, когда она затягивает время, а когда - пытается чего-то добиться.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин.