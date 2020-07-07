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Депутат от "Слуги народа" Верещук обвинила Порошенко в поздравлении Путина

Депутат от "Слуги народа" Верещук обвинила Порошенко в поздравлении Путина
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. Новость оказалась фейковой, так как об этом сообщали источники Кремля.

В прямом эфире на политическом ток-шоу произошла ссора между народным депутатом от партии "Слага народа" Ириной Верещук и пятым президентом Украины и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Так как, эфир программы был посвящен теме обострения на Донбассе,  Верещук припомнила фейковую новость и спросила Порошенко, зачем он в 2014 году поздравил Путина с Днем России. 

"Мы между собой сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно приветствовать, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года - ред.) поздравлял с Днем России, когда был Славянск, Краматорск и так далее", - заявила Верещук в программе "Свобода слова"на телеканале ICTV. 

На что Порошенко возразил, что нардеп что-то путает или врет, так как он не приветствовал президента России в тот день.

Позже Верещук объяснила, что имела ввиду новость, которую передавал "24 канал". В новости было указано, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Петр Порошенко по телефону поздравил Владимира Путина с Днем России.

В свою очередь Порошенко нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков" и подтвердил фейковость первой новости.

Также, пятый президент отметил, что партия власти скоро скатится к "распятому мальчику" и посоветовал не ссылаться на источники Кремля. 

Перепалка нардепов произошла в перерыве программы, во время которой ведущий привел в пример американский канал CNN, который приводит заявление Усамы бен Ладена.

Как сообщалось, шесть лет назад, 12 июня 2014 года информацию о якобы поздравлении Порошенко Путина со ссылкой на слова Пескова распространяли ряд СМИ. 

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Ириной Верещук.

Автор:

Телеграф
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