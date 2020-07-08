Украина разорвала еще один меморандум с Россией

Кабинет министров Украины принял решение расторгнуть еще один меморандум с Российской Федерацией. Сотрудничество касалось совместной борьбы с терроризмом.

Сегодня, 8 июля, на заседании правительства, принято решение разорвать меморандум с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Об этом соощает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин приостановил действие меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом", - написал Гончаренко, ссылаясь на решение Кабмина.

Меморандум о терроризме был подписан в Ялте 12 июля 2012 года .

Известно, что соответствующий пункт 4.10 в повестке дня заседания КМУ приняли без обсуждения.

Напомним, в феврале этого года, правительство Украины приняло решение присоединиться к санкциям ЕС против причастных к терроризму. Европейский Союз приветствовал такое решение.

Стоит напомнить, что с момента аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина разорвала 150 договоров и соглашений с Российской Федерацией.

Одним из базовых договоров был - О дружбе, сотрудничестве и партнерстве, это соглашение утратило силу в апреле прошлого года. Всего Украину и Россию связывали более 450 соглашений.

Как сообщалось, согласно указу президента, Украина вышла из еще одного соглашения СНГ.