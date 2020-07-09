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Переговоры по Донбассу: Кулеба заявил, что есть один вопрос, блокирующий все

Переговоры по Донбассу: Кулеба заявил, что есть один вопрос, блокирующий все
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Стремление России заставить Украину вступить в прямой диалог с представителями ОРДЛО является темой острого противостояния на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно дальше двигаться вперед. Этот вопрос - прямой диалог (с ОРДЛО - ред.). Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ЛНР/ДНР", а мы настаиваем, что мы должны вести диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними.

Честно вам скажу, что уже удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы мы смогли решить эту проблему. Пока решения для нее нет - вы даже в публичных заявлениях украинских и российских можете увидеть, что именно это является темой острого противостояния", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что украинская делегация делает упор на вопросах безопасности - прекращение огня, разминирование, предоставление гарантий безопасности и планово работает над их решением.

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"Этого можно достигать при наличии политической воли. У нас такая воля есть. Иногда она проступает с той стороны, затем угасает, затем снова проступает. Мы хотим, чтобы эта воля "сияла" там на постоянной основе", - подчеркнул глава МИД.

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Все по теме:

Украина, Россия, МИД, РФ, Донбасс, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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