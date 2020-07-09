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Зеленский рассказал о рабочих поездах по стране: "Нас объединяют и радость, и горе"

Зеленский рассказал о рабочих поездах по стране: "Нас объединяют и радость, и горе"
23:27 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ
Владимир Зеленский прокомментировал рабочие поездки в три области.

Президент Украины Владимир Зеленский, который за два последних дня совершил рабочие поездки в три области - Черновицкую и Волынскую на западе, а также Луганскую на востоке, где из-за лесных пожаров погибли люди и сгорело много домов, отмечает, что везде в Украине рядом с бедой продолжается жизнь.

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

"Три области за два дня. Нас объединяют и радость, и горе. Столько общего у запада и востока. Луганщина пылает лесными пожарами, которые окутали села едким дымом. Буковину и Волынь заливает большая вода. Но везде люди работают бок о бок со специальными службами, спасают своих близких, скот, дома, документы, ищут материальной поддержки и душевного покоя. Везде, рядом с бедой, продолжается жизнь...", - отмечает Зеленский.

Он напомнил, что продолжается "Большое строительство": возводятся детсады, школы и стадионы, ремонтируются дороги и мосты. Ведут бизнес украинские предприниматели, неутомимо предлагая решения проблем и новые идеи.

"Создаются туристические маршруты, ожидая наших и зарубежных отдыхающих. Беда и радость ходят рядом. Принимаю все и буду реагировать на каждую ситуацию: поможем, где надо, поддержим в беде, потешимся совместными достижениями, разовьем лучшие идеи", - заверил глава государства.

"Украина такая большая, такая разная и такая единая. И за это я ее люблю", - добавил он.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 8 июля находился с рабочей поездкой в Черновицкой области, пострадавшей от наводнения, вызванного интенсивными осадками 22-24 июня.

Также 8 июля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами, из-за которых погибли люди.

9 июля Президент во время рабочей поездки на Волынь посетил областной перинатальный центр в Луцке.

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Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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