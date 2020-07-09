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Зеленский объяснил, как остановить отток кадров за рубеж

Зеленский объяснил, как остановить отток кадров за рубеж
23:39 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский рассказал, как решить проблему с оттоком кадров за границу.

Отток кадров за границу можно остановить предоставлением достойных условий труда в Украине, доступным кредитованием и ипотекой.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом Волыни, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей", - отметил Президент.

По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

"Кроме программы кредитования «5-7-9», которую мы сейчас наполняем, еще портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача - до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7 процентов ", - отметил он.

Кроме того, инициатива о доступности ипотеки, ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению главы государства, ипотека должна быть максимум под 10%.

На встрече также поднимался вопрос построения целостной системы трансплантации в государстве. План реализации этой идеи может предоставить Академия медицинских наук, а воплотить ее можно за несколько лет, отметили волынские предприниматели.

«Если это возможно - за два года построить в Украине - давайте сосредоточимся на этой программе», - заявил Президент.

По строительству дорог и дальнейшему развитию инфраструктуры он сообщил, что в следующем году планируется расширение программы "Большое строительство".

"О километрах дорог - хочется увеличить (строительство - ред.) в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим - это в планах. Хочется еще больше. Что касается школ, садиков, мы минимум останемся в том же темпе. Садиков надо больше - и мы увеличим (количество - ред.)", - сказал Президент.

Он отметил, что в следующем году в эту программу будут включены также культурные центры, музеи и замки.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 9 июля находится с рабочей поездкой в Волынской области.

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Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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