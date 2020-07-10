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В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу

В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Президент Владимир Зеленский сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменениях в своем имущественном состоянии - он в июле 2020 продал дом в селе Иванковичи в Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский переезжает. Как сообщили в Офисе Президента, вместе с семьей Зеленский временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Известно, что Зеленский сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.

Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом, добавили в Офисе.

Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в сообщении.

Добавим, что неподалеку - в Козине - находится имение пятого президента Петра Порошенко.

Заметим, что такое объяснение пресс-служба президента написала через значительное время после обнародованния расследования о том, что Зеленский живет на госдаче.

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Все по теме:

Президент, Конча-Заспа, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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