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Верещук призывает не делать из Порошенко жертву политических репрессий

Верещук призывает не делать из Порошенко жертву политических репрессий
02:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Нардеп Ирина Верещук считает, что Петра Порошенка нельзя считать жертвой политических репрессий.

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире программы “Право на власть” обратилась к сопредседателю фракции партии “Европейская солидарность” Артуру Герасимову с просьбой не делать из Петра Порошенко жертву политических репрессий.

“Не нужно с Петра Порошенко делать жертву политических репрессий. Он не Нельсон Мандела и не Левко Лукьяненко. Давайте мы не будем сейчас говорить о том, что все рассыпается в судах и давайте, пожалуйста, мы сейчас не будем передергивать. Вы в очередной раз передергиваете. Мы уже все это слышали тысячу раз”, — обратилась она к нардепу.

После этих слов она отметила, что ее несколько дней подряд обвиняют в том, что она якобы распространила фейк, заявив на этой неделе в эфире одного из украинских телеканалов о том, что в 2014 году Петр Порошенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

“Я бы хотела все-таки услышать. Смотрите, меня уже третий день обвиняют в том, что я распространила фейк. Фейк Кремля касательно поздравления господином Порошенко 12 июня 2014 года с Днем России Путина. Я это, как я понимаю, теперь фейк, а вы должны опровергнуть или подтвердить, что взяла в 27 источниках украинских СМИ. Не из сайта Кремля... то есть практически все СМИ напечатали эту новость. Ни опровержения. Ни слова не было за все эти годы сказано. И когда я, даже не подозревая, что это может вызвать такую бурную реакцию у Петра Порошенко привела ему пример гибридизации процессов, когда мы здесь внутри рассказываем о противнике Путине и туда ложится все: почему мы войну войной не назвали, почему дипломатические отношения не были разорваны вовремя и, собственно, привела пример поздравления с Днем России, а как вы помните президент Порошенко сделал это 12 июня, потому что тогда был День России, на меня просто пролился шквал негатива от представителей „Европейской солидарности“, моих коллег по парламенту, которые каждый там что-то хотел написать в Facebook, затем ломы, эксперты большие и маленькие. Так скажите, пожалуйста, я распространила кремлевский фейк, когда сказала, что он поздравил 12 июня с Днем России Путина? Вы, скажите, верите, что он не поздравил? Вот скажите нам всем сейчас. Вы как его коллега по партии, по фракции, тот кто всегда защищает его на всех возможных каналах и площадках. Вот смотрите сейчас людям в глаза и скажите: он поздравил Путина с Днем России?”, — сказала она, обращаясь к Герасимову.

Артур Герасимов ответил, что она распространяет фейки Кремля. В свою очередь Верещук призвала его опровергнуть информацию о поздравлении, если это неправда.

“Опровергните, если это неправда. Я тогда извинюсь и 27 СМИ извинятся, все извинятся перед Петром Алексеевичем”, — сказала она.

На что он заметил, что Верещук или делает это сознательно, или не понимает, что она делает.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Ирина Верещук, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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