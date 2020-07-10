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Зеленский планирует создать программу по трансплантации за два года

Зеленский планирует создать программу по трансплантации за два года
03:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
На запуск программы необходимо 3-4 миллиарда гривень.

Президент Владимир Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за два года.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, 9 июля, сообщает zn.ua.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

Сам Загрийчук утверждает, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.

"Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются", - добавил Загрийчук.

 
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Трансплантация, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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