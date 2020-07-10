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Президент создал делегацию для переговоров с Турцией о соцобеспечении

Президент создал делегацию для переговоров с Турцией о соцобеспечении
21:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению соглашения между Украиной и Турцией о социальном обеспечении. Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства указе президента №270/2020.

Глава делегации - заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Им предусматривается создать соответствующую делегацию в таком составе: заместитель министра социальной политики Украины, глава делегации - Виталий Музыченко; главный специалист отдела международных договоров Управления международного сотрудничества Министерства социальной политики Украины, заместитель главы делегации - Алина Орлова.

Также в делегацию входят: главный специалист отдела правовой экспертизы международных договоров Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Наталия Гриненко; руководитель экспертной группы по вопросам систем социального страхования, страховых выплат и услуг Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Светлана Димитренко; начальник отдела страховых выплат управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины Татьяна Кичма (по согласию).

Кроме того, в делегацию включена руководитель экспертной группы по вопросам солидарной системы пенсионного страхования Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Татьяна Матюх; второй секретарь отдела консульско-правовых вопросов Управления консульско-правовой работы и визовой политики Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Виктория Цурцумия; заместитель начальника отдела материального обеспечения управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины Артур Чередник (по согласию) и заместитель начальника управления методологического обеспечения - начальник отдела организации выполнения международных договоров Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ольга Шушкова.

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Предполагается разрешить главе делегации Украины вносить в случае необходимости изменения в состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Также указом предполагается утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении (прилагаются, для служебного пользования).

Кабинет министров Украины должен решить вопрос финансового обеспечения проведения переговоров с Турецкой Республикой по заключению Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении.

Кроме того, предполагается признать утратившим силу указ президента Украины от 28 января 2020 года №25 "О делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой по заключению Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении".

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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