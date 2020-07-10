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Внеочередное заседание Рады 13 июля: что будут рассматривать?

Внеочередное заседание Рады 13 июля: что будут рассматривать?
23:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua
В частности, будет рассматриваться проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году, а также проект закона о внесении изменений к статье 6 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 13 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 14:00 13 июля 2020 года», - говорится в распоряжении.

На заседании предполагается рассмотрение проекта закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659); проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулировании порядка уплаты налогового долга (№ 3598).

Также будет рассматриваться проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года) (№ 3809); проект закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" о финансовом обеспечении проведения выборов (№3712); проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" о финансировании проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов (№3712-1).

Также в повестке дня проект закона о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 3199); проект закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы (№ 3708, 3708-1); проект закона о внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины об усовершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" (№ 3720).

Также будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" о расширении возможностей для трансформации образовательной сети (№ 3719); проект закона о внесении изменений в закон Украины "О среднем образовании" о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и восстановления прав участников образовательного процесса (№ 3719-1); проект закона о внесении изменений в закон Украины "О среднем образовании" (о сохранении санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов) (№ 3719-2); проект постановления о назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук (№ 3815).

В повестке дня на 13 июля содержится также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№ 2458); проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины (№ 2424); проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (№ 3012); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о обеспечении права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая) (№ 3012-1); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3486); проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии занятости и расширении возможностей трудоустройства населения для преодоления негативных последствий карантина, установленного с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3486-1); проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№ 3739).

 
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ВР, Рада.

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