Ермак напомнил условия, при которых на оккупированных территориях возможны выборы

Андрей Ермак напомнил в каком случае будут проведены выборы на оккупированных территориях.

Выборы на оккупированных территориях могут пройти только по украинскому законодательству и при решении всех вопросов безопасности.

Об этом сегодня на встрече с журналистами в Киеве заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя результаты состоявшейся 3 июля в Берлине встречи политических советников лидеров государств – участниц нормандского формата.

“Я еще раз хочу проговорить, что когда мы говорим о проведении выборов, то говорим, что они возможны при решении всех вопросов безопасности; безусловно, - это даже не обсуждается, - согласно украинскому законодательству и нормам Копенгагенской конвенции, в которую заложены все те условия, о которых мы очень много раз говорили”, - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, “на территории, где могут пройти выборы, не должно быть ни иностранных вооруженных людей, ни незаконных вооруженных формирований, граница должна быть под контролем правительства Украины”.

По словам Ермака, “если кто-то не знает — поднимите все эти принципы Копенгагенской конвенции, они очень четкие, очень жесткие, там есть ответы на все вопросы”.

Глава ОП также отметил, что “Украина сегодня доминирует в переговорах”. Ни у кого из наших международных партнеров “ни одного процента нет сомнения, что Украина настойчиво идет путем выполнения тех обязательств, на которые мы согласились”, и при этом “четко подчеркиваем все условия, с которыми мы никогда не соглашаемся”.

Как сообщалось, 9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на заседании решил рекомендовать парламенту принять постановление №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 г.)".

Согласно проекту постановления, выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут и станут возможными только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины над государственной границей страны, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников и восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.