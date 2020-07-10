Ермак провел телефонный разговор с белорусским коллегой

Андрей Ермак обсудил детали скорой встречи Зеленского и Лукашенко с белорусским коллегой.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

“Собеседники обсудили вопросы углубления украинского-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей. Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

В прошлом месяце, во время своего визита в Минск Ермак также обсуждал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь. Тогда было предварительно объявлено, что встреча Зеленского и Лукашенко запланирована на октябрь этого года. В частности, сторонами обсуждалось участие президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.