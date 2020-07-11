На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко

В Офисе главы украинского государства Владимира Зеленского активизировали подготовку к встрече с президентом Беларуси осенью 2020 года. Сейчас продолжается подготовка двусторонних документов.

Президент Украины Владимир Зеленский и его беларуский коллега Александр Лукашенко встретятся в осенью этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента после телефонного разговора Андрея Ермака с с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили важные вопросы углубления сотрудничества двух стран, а также грядущую встречу беларуского и украинского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Кроме того, политики договорились в дальнейшем контактировать, чтобы глубже рассмотреть все предложения.

Последний раз лидеры стран виделись 4 октября 2019 года в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь. Это была первая встреча политиков.