На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский и его беларуский коллега Александр Лукашенко встретятся в осенью этого года.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента после телефонного разговора Андрея Ермака с с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили важные вопросы углубления сотрудничества двух стран, а также грядущую встречу беларуского и украинского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.
Кроме того, политики договорились в дальнейшем контактировать, чтобы глубже рассмотреть все предложения.
Последний раз лидеры стран виделись 4 октября 2019 года в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь. Это была первая встреча политиков.