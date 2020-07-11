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Языковой омбудсмен надеется на утверждение программы развития, освоения украинского языка

Языковой омбудсмен надеется на утверждение программы развития, освоения украинского языка
Обновлено 23:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется на утверждение программы развития украинского языка. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Нужно, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации, и по объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования», - сказал Креминь.

Он заметил, что офис уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабинета министров, и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.

«Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за выполнением - это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинским языком - это ... другое», - сказал чиновник.

Как сообщалось, 8 июля правительство назначило Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле, менее чем через полгода после назначения.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Язык, Тарас Креминь.

Автор:

Телеграф
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