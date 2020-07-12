Криклий сообщил, что в аэропортах Киева и Львова появятся лаборатории для ПЦР-тестирования

Министр сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.
“Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов в приложении „Дия дома“. Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину”, — добавили в Президента.
Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия по противодействию распространения COVID-19 на территории Украины были правильными.