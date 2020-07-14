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Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн

Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов.

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

"Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом." - заявили в сообщении.

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Также в Посольстве заявили, что при помощи данного финансирования МОМ поспособствует предотвращению распространения коронавируса путем предоставления гумпомощи и проддержки точек для прохождения изоляции и центров для лечения, программ по здравоохранению и гигиене и тп.

Как сообщалось ранее, в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель. Пилот успел катапультироваться, но получил незначительные травмы.

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Все по теме:

Украина, США, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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