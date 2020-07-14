Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн

В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов.

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

"Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом." - заявили в сообщении.

Также в Посольстве заявили, что при помощи данного финансирования МОМ поспособствует предотвращению распространения коронавируса путем предоставления гумпомощи и проддержки точек для прохождения изоляции и центров для лечения, программ по здравоохранению и гигиене и тп.

Как сообщалось ранее, в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель. Пилот успел катапультироваться, но получил незначительные травмы.