Разумков о кандидатуре главы НБУ: Вопрос должен быть закрыт до конца недели

По словам спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в четверг, 16 июля, парламент может рассмотреть кадровые вопросы. Об этом председатель ВР заявил в эфире одного из телеканалов.

Разумков напомнил, что на должность главы Антимонопольного комитета (АМКУ) была предложена кандидатура Ольги Пищанской, а в на пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса выдвинут Олег Уруский.

Председатель парламента отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не выдвигал кандидатур на пост главы Национального Банка, впрочем, по его убеждению, Рада будет готова рассмотреть его предложение, как только это произойдет.

Разумков отметил, что "этот вопрос должен быть закрыт" до конца недели.

Ранее сообщалось, что Зеленский проинформировал директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву о том, что кандидат на должность главы НБУ будет выдвинут до конца этой недели. Также президент уточнял, что это будет "независимый технократ, который продолжит независимый путь Нацбанка".