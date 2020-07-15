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Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии

Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Владимир Зеленский снял с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина. Данный указ №275/2020 размещен на сайте ОП.

В самом документе говорилось, о снятии Перелыгина Евгения Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Италии, и к тому же снятие с поста Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Мальте и Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельхозорганизации (ФАО) ООН по совместительству.

Сообщалось, что Перелыгин заседал на посту посла в Италии с 2012 года. 

Также сообщалось ,что Президент Украины представит нового главу НБУ в четверг, 16 июля на заседании фракции "СН". Об этом сообщила замруководителя фракции "СН" Евгения Кравчук.

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Напомним, Александр Качура вместе с коллегами добился отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов на год. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке.

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Все по теме:

Украина, Италия, Посол, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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