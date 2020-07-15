Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии

Владимир Зеленский снял с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина. Данный указ №275/2020 размещен на сайте ОП.

В самом документе говорилось, о снятии Перелыгина Евгения Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Италии, и к тому же снятие с поста Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Мальте и Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельхозорганизации (ФАО) ООН по совместительству.

Сообщалось, что Перелыгин заседал на посту посла в Италии с 2012 года.

Также сообщалось ,что Президент Украины представит нового главу НБУ в четверг, 16 июля на заседании фракции "СН". Об этом сообщила замруководителя фракции "СН" Евгения Кравчук.

Напомним, Александр Качура вместе с коллегами добился отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов на год. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке.