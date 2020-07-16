Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности

Сегодня депутаты проголосовали за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Всего назначение поддержали 250 народных депутатов.

Фракции голосовали за назначение следующим образом:

"Слуга народа" - 181 депутат;

"Оппозиционная платформа "За жизнь" - 22 депутата;

"Батькивщина" - 18 депутатов;

Депутатская группа "Доверие" - 15 нардепов;

Депутатская группа "За будущее" - 2 нардепа;

Поддержали документ также 12 внефракционных парламентария.

"Европейская солидарность", "Голос" не дали ни одного голоса.

10 июля премьер-министр подавал в Верховную Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром, но 13 июля его отозвали. 14 июля документ был подан повторно.

Олег Уруский родом из Тернопольской области, родился 13 апреля 1963 года. Закончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.

Является доктором технических наук, профессором, академиком Международной академии аэронавтики.

В 90-х годах работал в Национальном космическом агентстве Украины. Был в составе управления СНБО. С 2000 по 2003 год занимал пост первого заместителя министра промышленной политики Владимира Шандры. Руководил Государственным космическим агентством Украины.

С апреля этого года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию Прогресстех-Украина, которая предлагает инженерные услуги и инновационные конструкторские решения ведущим мировым производителям авиатехники и автомобильным концернам. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина - компания Boeing.