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Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
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Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности

Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
ВЕрховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром стратегических отраслей промышленности. В правительстве создадут соответствующие министерство.

Сегодня депутаты проголосовали за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Всего назначение поддержали  250 народных депутатов.

Фракции голосовали за назначение следующим образом:

  • "Слуга народа"  - 181 депутат;

  • "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 22 депутата;

  • "Батькивщина" - 18 депутатов;

  • Депутатская группа "Доверие" - 15 нардепов;

  • Депутатская группа "За будущее" - 2 нардепа;

  • Поддержали документ также 12 внефракционных парламентария.

  • "Европейская солидарность", "Голос" не дали ни одного голоса.

10 июля премьер-министр подавал в Верховную Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром, но 13 июля его отозвали. 14 июля документ был подан повторно.

Олег Уруский родом из Тернопольской области, родился 13 апреля 1963 года. Закончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. 

Является доктором технических наук, профессором, академиком Международной академии аэронавтики.

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В 90-х годах работал в Национальном космическом агентстве Украины.  Был в составе управления СНБО. С 2000 по 2003 год занимал пост первого заместителя министра промышленной политики Владимира Шандры. Руководил Государственным космическим агентством Украины.

С апреля этого года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию Прогресстех-Украина, которая предлагает инженерные услуги и инновационные конструкторские решения ведущим мировым производителям авиатехники и автомобильным концернам. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина - компания Boeing.

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Все по теме:

Верховная Рада, Промышленность, Вице-премьер-министр, Олега Уруский.

Автор:

Телеграф
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