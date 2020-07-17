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"Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария

"Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
Обновлено 03:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками партии Анатолия Шария, отметив, что считает некрасивым повышение политического рейтинга за счет президента.

"Не очень красиво - пытаться повысить личный рейтинг за счет моего рейтинга. Будь то рейтинг президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Меня не интересуют люди, о которых вы говорите. В целом", - ответил президент на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что он не занимается нападениями ни на одну партию. 

"Я не нападаю ни на какую бы то ни было партию. Я думаю, что СМИ и это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к средствам массовой информации... Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там Нацкорпус... Они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 17 июля у здания ОПУ собрались около тысячи сторонников Шария. Они требовали, чтобы к ним вышел президент. По их заявлениям, они недовольны, что на фоне ситуации с распространением COVID-19 на правоохранителей и чиновников выделили большие средства. 

Вместе с тем, они требовали отреагировать на избиение правоохранителями членов партии. В то же время представители организации С14 провели митинг против сторонников Шария.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Нацкорпус, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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