"Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками партии Анатолия Шария, отметив, что считает некрасивым повышение политического рейтинга за счет президента.

"Не очень красиво - пытаться повысить личный рейтинг за счет моего рейтинга. Будь то рейтинг президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Меня не интересуют люди, о которых вы говорите. В целом", - ответил президент на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что он не занимается нападениями ни на одну партию.

"Я не нападаю ни на какую бы то ни было партию. Я думаю, что СМИ и это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к средствам массовой информации... Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там Нацкорпус... Они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 17 июля у здания ОПУ собрались около тысячи сторонников Шария. Они требовали, чтобы к ним вышел президент. По их заявлениям, они недовольны, что на фоне ситуации с распространением COVID-19 на правоохранителей и чиновников выделили большие средства.

Вместе с тем, они требовали отреагировать на избиение правоохранителями членов партии. В то же время представители организации С14 провели митинг против сторонников Шария.