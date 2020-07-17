"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады

В повестке заседания Верховной Рады Украины 17 июля появился "языковой" законопроект депутата от "СН" Максима Бужанского.

Вместе с Бужанским докладчиком также зарегистрирован глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, который тоже является депутатом от "Слуги народа".

Законопроектом предусмотрены внесения изменений в законодательство Украины о языке образования. Ним предусмотрена отсрочка перевода русскоязычных школ на украинский язык образования до 2023 года.

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики в прошлом месяце рекомендовал Раде отклонить доработанную версию этого проекта закона.

13 июля первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко высказался за включение в повестку дня законопроект №2362 за авторством Максима Бужанского. Спикер парламента Дмитрий Разумков тогда предположил, что он может быть вынесен на голосование 16 или 17 июля.

Минобразования, Бюджетный комитет Рады и образовательная общественность выступали против принятия данного законопроекта.