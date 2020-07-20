Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен работать над обеспечением "реальных кредитов" для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех украинцев. Об этом он заявил, во время представления нового главы Нацбанка.

Новый глава НБУ должен занятся работой над обеспечением решений о реальных кредитах для бизнеса в Украине и доступной ипотеке для всех граждан страны, завил Зеленский.

Также президент подчеркнул важность системных решений, которые обеспечат два главных решения: реальные кредиты для бизнеса Украины и доступность в ипотечном кредитовании для всех украинцев.

Глава государства также отметил, что для этого нужны скоординированные шаги и реформы не только от Нацбанка, но и от правительства, парламента и судебной системы в Украине.

Ранее сообщалось, что на понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.