Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан

Новый глава НБУ должен занятся работой над обеспечением решений о реальных кредитах для бизнеса в Украине и доступной ипотеке для всех граждан страны, завил Зеленский.
Также президент подчеркнул важность системных решений, которые обеспечат два главных решения: реальные кредиты для бизнеса Украины и доступность в ипотечном кредитовании для всех украинцев.
Глава государства также отметил, что для этого нужны скоординированные шаги и реформы не только от Нацбанка, но и от правительства, парламента и судебной системы в Украине.
Ранее сообщалось, что на понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.