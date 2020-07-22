"Рисковать нельзя было": в МВД объяснили, почему президент выполнил требование луцкого террориста

В МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил условие террориста, захватившего в Луцке автобус с людьми.

По словам Антона Геращенко, президент сделал все правильно, так как самое важное - это сохранить жизни людей.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко в эфире "Сниданка с 1+1".

Геращенко отметил, что специалисты составили психологический портрет террориста Максима Плохого, и от него можно было ожидать чего угодно.

Террорист был вооружен, чтобы продемонстрировать, что у него есть оружие он стрелял из окон и чуть не попал в первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля.

Поэтому рисковать нельзя было и президент, сделав такое заявление - выполнил условия, чтобы террорист сдался.

Как сообщалось, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус и 12 часов удерживал людей в заложниках. Он выражал недовольство "существующей системой". Одним из требований террориста, было то, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть американский фильм "Земляне".

Террористом оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош. В десять часов вечера он сдался и отпустил всех заложников.