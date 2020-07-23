"Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти

В Евросолидарности посоветовали бывшему нардепу не читать с листочка текст, "потому что слишком похоже на Деркача получается".

Бывший народный депутат и экс-соратник Петра Порошенко Давид Жвания записал видеооращение, в котором заявил что пятый президент Украины и его команда в 2014 году захватили власть и "купив" поддержку Евросоюза пообещали олигархам выгоды.

По словам экс-нардепа, "Порошенко и его окружение – это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане ради исключительно захвата власти и личного обогащения".

Также Жвания заявил, что "в стране проходит ползучий реванш, рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение".

В партии "Евросолидарность", главой которой является Петр Порошенко прокомментировали заявление бывшего депутата и заявили, что это сплошной фейк.

Пресс-служба "Европейской солидарности" отреагировала на скандальное обращение Жвании в комментарии УП

"Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", - сказано в сообщении.

Бывший глава МИД Павел Климкин на обвинения Жвании заявил, что не передавал 5 млн евро еврочиновнику за поддержку Порошенко, и что он даже не может себе представить, чтобы кто-то в Европе вмешивался в дела других государств.

Давид Жвания - бизнесмен, политик, бывший народный депутат, в прошлом соратник Порошенко. Заявляет, что он не олигарх (для него это слово едва ли не ругательство), хотя и не скрывает, что он довольно обеспеченный человек.