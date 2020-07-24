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"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию

"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Стратегически, мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма. Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала она в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

Замминистр сообщила, что все силы МИД направлятся на создание формализованной площадки, посвященной Крыму. 

"Если мы говорим об этой платформе, ее задача в первую очередь формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне. У нас на данный момент готова концепция этой платформы, она сейчас проходит некие стадии внутренних обсуждений. Однозначно, эта стратегия должна быть согласована с президентом Украины, и с его подачи эта концепция платформы будет реализована", - пояснила Джапарова. 

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Также она подчеркнула, что как только концепция платформы будет согласована, начнется более масштабное, широкое поле политических консультаций с партнерами Украины. Но без поддержки партнеров даная платформа не осуществится.

Как сообщалось, в Одессе попытаются поднять затонувший танкер, который является источником постоянного загрязнения моря.

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Украина, Крым, МИД.

Автор:

Телеграф
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