"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию

"Стратегически, мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма. Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала она в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".
Замминистр сообщила, что все силы МИД направлятся на создание формализованной площадки, посвященной Крыму.
"Если мы говорим об этой платформе, ее задача в первую очередь формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне. У нас на данный момент готова концепция этой платформы, она сейчас проходит некие стадии внутренних обсуждений. Однозначно, эта стратегия должна быть согласована с президентом Украины, и с его подачи эта концепция платформы будет реализована", - пояснила Джапарова.
Также она подчеркнула, что как только концепция платформы будет согласована, начнется более масштабное, широкое поле политических консультаций с партнерами Украины. Но без поддержки партнеров даная платформа не осуществится.
Как сообщалось, в Одессе попытаются поднять затонувший танкер, который является источником постоянного загрязнения моря.