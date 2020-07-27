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Президент создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Президент создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщили в ОП.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области", - было сказано в указе.

С текстом указа №293/2020 можно ознакомится на официальном сайте ОПУ.

Президент Украины данным указом поручил Командующему ОС, председателю Луганской ОГА создать в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

Как сообщалось, в Украине ожидают что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Все по теме:

Украина, Луганск, Лисичанск, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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