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Новый прокурор Киева: Термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Новый прокурор Киева: Термин "люстрированный" ко мне уже не применяется
16:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: gp.gov.ua
Извесно, что до недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. По его словам, он уволился из Офиса президента после восстановления в органах прокуратуры.

Прокурор Киева Олег Кипер подтверждает факт работы внештатным советником главы Офиса президента до выполнения решения суда о восстановлении его в органах прокуратуры и подчеркивает, что термин "люстрированный" к нему уже не применяется.

При этом Кипер подчеркнул: "Уволился я из Офиса президента после исполнения решения суда о моем восстановлении в органах прокуратуры".

"После люстрации для меня, как и для моей семьи, были тяжелые времена... В 2016 году я получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после этого основал адвокатское объединение… С апреля 2019 оказывал профессиональную помощь Офису президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже к началу 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса президента. В должности советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов", - рассказал Кипер в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, как реагирует на выпады о назначении "люстрированного" на должность прокурора Киева, Кипер сказал: "В сентябре 2019 года суд признал, что увольнение меня с должности в соответствии с законом "Об очищении власти" незаконно и безосновательно. Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за занятия должности, указанной в законе".

"Суд, признав, что люстрация в отношении меня было незаконной, также обязал исключить мою фамилию из списка люстрированных лиц министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", - подытожил он.

Как сообщалось, 27 июля Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначила новым прокурором Киева Олега Кипера. 

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Киев, ГПУ, Прокурор.

Автор:

Телеграф
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