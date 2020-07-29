Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Штабе назвали главные достижения перемирия
В Штабе назвали главные достижения перемирия
Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
Лунин будет играть за первую команду Реала
Лунин будет играть за первую команду Реала
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО

Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Википедия
Венгрия и далее намерена накладывать вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Таким образом страна рассчитывает "обеспечить права" нацменьшинств в Украине.

Для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов. Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в среду, 29 июля.

Посол отметил, что для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов.

"Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - сказал Ийдярто, отметив, что речь идет о трех законах, которые критикуют в Венгрии: Об образовании, О высшем образовании и Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Он добавил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей в Альянсе показала, что у страны не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров", - заявил он, отметив, что таким образом Будапешт выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине.

Как сообщалось, 25 июня в Киеве состоялась встреча глав МИД Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто. Рассмотрели ряд вопрос, в частности страны договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-НАТО, Венгрия, Закарпатье.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
03 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
04 Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны
05 Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве снова заминировали станцию метро
В Киеве снова заминировали станцию метро
Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Ливни затопили курорты на Азовском побережье: в Кирилловке и Бердянске потоп
Ливни затопили курорты на Азовском побережье
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь