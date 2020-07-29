Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО

Венгрия и далее намерена накладывать вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Таким образом страна рассчитывает "обеспечить права" нацменьшинств в Украине.

Для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов. Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в среду, 29 июля.

Посол отметил, что для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов.

"Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - сказал Ийдярто, отметив, что речь идет о трех законах, которые критикуют в Венгрии: Об образовании, О высшем образовании и Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Он добавил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей в Альянсе показала, что у страны не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намеренья заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров", - заявил он, отметив, что таким образом Будапешт выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине.

Как сообщалось, 25 июня в Киеве состоялась встреча глав МИД Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто. Рассмотрели ряд вопрос, в частности страны договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования.