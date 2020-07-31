Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера
Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Трейлеры фильмов "Дюна", "Довод" и "Чудо-женщина: 1984" покажут через две недели
Известно, когда выйдут трейлеры "Дюны" и "Чудо-женщины: 1984"

Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ

Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
Обновлено 00:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении. 

В ведомстве подчеркнули, что российский груз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в министерстве. 

Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям

В МИД также требуют от российской стороны в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, РФ, Донбасс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
03 Луческу провел первую тренировку в Динамо
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь