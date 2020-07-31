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"Ну, любовники они, жену мою хотел": Нардеп Стрихарский прокомментировал драку в ресторане

"Ну, любовники они, жену мою хотел": Нардеп Стрихарский прокомментировал драку в ресторане
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В соцсетях появилось видео, на котором якобы депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Андрея Стрихарский устроил драку в ресторане.

На видео видно, как нардеп берет женщину за руку и уводит от столика, за которым она сидела. А когда ее спутник решил помешать этом, к нему подходит другой мужчина и начинает его бить.  

В описании к видео, который опубликовал Telegram-канал "ЗЕландия" еще 26 июля сказано, что нардеп сначала напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину.

Народный депутат прояснил ситуацию и дал комментарий интернет-изданию "Страна".

По словам Стрихарского, женщина на видео это его жена и она была в ресторане со своим любовником. Об участии своих охранников в драке депутат ничего не говорит, а мужчин, которые дерутся на видео он не знает.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел", – заявил он.

Перед этим Стрихарский заявлял журналистам, что не имеет никакого отношения к скандальному инциденту, и что вся информация не соответствует действительности. А также утверждал, что помог остановить драку.

Напомним, это не первый случай, когда нардепы от провластной партии попадают в скандальные истории. 

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Верховная Рада, Драка, Нардеп.

Автор:

Телеграф
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