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Ренат Кузьмин: Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука

Ренат Кузьмин: Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука
18:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Суд обязал ГБР начать расследование против главы СБУ Ивана Баканова, экс-директора ГБР Романа Трубы и Президента Украины Владимира Зеленского за фабрикацию уголовных дел против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин:

"Как и обещал, публикую (по ссылке) определение суда, обязывающее начать расследование по факту фабрикации руководителями СБУ и ГБР уголовных дел против лидера оппозиции Медведчука.

Напомню, ранее в сети были опубликованные аудио- записи разговоров Баканова и Трубы, обсуждающих необходимость фабрикации уголовных дел против Медведчука. Из опубликованных разговоров следует, что политически мотивированное уголовное преследование Медведчука правоохранителям заказал президент Зеленский.

Как видите, власть как бы новая, а методы старые. Зачем, спрашивается, власть меняли?

В общем, учитывая гарантированную Конституцией неприкосновенность президента, под суд могут отправиться лишь Баканов с Трубой.

Но это пока: мы же помним предвыборное обещание Зеленского снять неприкосновенность с себя, с судей и с депутатов. С депутатов уже снял. Теперь снимет с себя и с судей. И на скамью подсудимых...

О ходе и результатах расследования обязательно проинформирую" - отметил Кузьмин.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

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Все по теме:

Суд, ГБР, Виктор Медведчук, ОПЖЗ.

Автор:

Телеграф
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