Ренат Кузьмин: Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин:
"Как и обещал, публикую (по ссылке) определение суда, обязывающее начать расследование по факту фабрикации руководителями СБУ и ГБР уголовных дел против лидера оппозиции Медведчука.
Напомню, ранее в сети были опубликованные аудио- записи разговоров Баканова и Трубы, обсуждающих необходимость фабрикации уголовных дел против Медведчука. Из опубликованных разговоров следует, что политически мотивированное уголовное преследование Медведчука правоохранителям заказал президент Зеленский.
Как видите, власть как бы новая, а методы старые. Зачем, спрашивается, власть меняли?
В общем, учитывая гарантированную Конституцией неприкосновенность президента, под суд могут отправиться лишь Баканов с Трубой.
Но это пока: мы же помним предвыборное обещание Зеленского снять неприкосновенность с себя, с судей и с депутатов. С депутатов уже снял. Теперь снимет с себя и с судей. И на скамью подсудимых...
О ходе и результатах расследования обязательно проинформирую" - отметил Кузьмин.
Как сообщалось ранее, Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.