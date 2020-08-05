Кабмин утвердил госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.
Соответствующее решение было поддержано единогласно.
Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.
Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий:
Как сообщалось, сегодня в Украине продлили "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль.