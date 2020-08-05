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Кабмин утвердил госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Кабмин утвердил госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В Кабмине Украины утвердили Госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Об этом сообщили в Кабмине.

Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.

Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.

Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий: 

  • Горные территории украинских Карпат;
  • Побережье Черного и Азовского морей;
  • Природно-заповедные территории;
  • Пограничные территории;
  • Пограничные территории в неблагоприятных условиях и территории на линии разграничения;
  • Сельские поселения в неблагоприятных условиях;
  • Городские агломерации;
  • Центры экономического роста;
  • Монофункциональные поселения;
  • ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, сегодня в Украине продлили "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Реформа, Госстратегия.

Автор:

Телеграф
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