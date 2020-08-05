Кабмин утвердил госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы

В Кабмине Украины утвердили Госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Об этом сообщили в Кабмине.

Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.

Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.

Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий:

Горные территории украинских Карпат;

Побережье Черного и Азовского морей;

Природно-заповедные территории;

Пограничные территории;

Пограничные территории в неблагоприятных условиях и территории на линии разграничения;

Сельские поселения в неблагоприятных условиях;

Городские агломерации;

Центры экономического роста;

Монофункциональные поселения;

ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, сегодня в Украине продлили "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль.