Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

Украина выходит из еще одного соглашения СНГ

Украина выходит из еще одного соглашения СНГ
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Кабмин одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook.

"Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня (5 августа – ред.) правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности", - говорится в сообщении.

Мокан отметил, что выход из указанного соглашения целесообразен из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной Соглашения.

Соглашение заключили 12 апреля 1996 года в Москве с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского

Но, по словам нардепа, Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНГ, Кабмин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
02 5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
04 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
05 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали
На юге Франции масштабные лесные пожары
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
Не только звезда &quot;Папиных дочек&quot;: Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь